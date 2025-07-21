«Результат этой встречи можно назвать сенсационным. Надо отметить, что «Оренбург» - команда домашняя и при своих болельщиках всегда дает бой любому сопернику. Но, конечно, результат всё равно можно назвать сенсацией», - цитирует Граната «Матч ТВ».
Игра между «Оренбургом» и ЦСКА прошла сегодня, 21 июля. В следующем туре «армейцы» на домашнем поле сыграют с грозненским «Ахматом» в воскресенье, 27 июля. Начало - в 15:00 (по мск).
«Оренбург» примет махачкалинское «Динамо» 27 числа. Встреча начнется в 17:30 (по мск).
Гранат - о матче "Оренбург" - ЦСКА: результат этой встречи можно назвать сенсационным
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат прокомментировал ничью в матче первого тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА (0:0).
Фото: ПФК ЦСКА