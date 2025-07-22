"Можно спорить сколько угодно, но в каждом моменте Казарцев может подискутировать и доказать свою правоту. Все основания для отмены голов у него были. "Спартаку" не стоит с первых туров нервно реагировать на судейство и зацикливаться на нем", - цитирует Кирьякова Metaratings.
В 1 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0, единственный забитый мяч на свой счет записал полузащитник красно-белых Маркиньос.
В той встрече бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым отменила четыре гола красно-белых и дважды не назначила пенальти в первом тайме. Во 2 туре чемпионата России команда Деяна Станковича на "Лукойл Арене" сыграет с калининградской "Балтикой".
"Спартаку" не стоит с первых туров нервно реагировать на судейство". Кирьяков - о матче с "Динамо" Мх
Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков высказался о работе судейской бригады в матче 1 тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" Махачкала (1:0).
Фото: ФК "Спартак"