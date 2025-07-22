"Зенит" хочет подписать Клейтона. Но им интересуются и другие клубы. "Порту" в их числе. Футболист рассматривает возможность перехода в "Зенит". В том числе из-за большого количества бразильских футболистов в команде. Но пока нет понимания, в какой именно клуб перейдет Клейтон. Скоро все должно решиться", - сообщает источник "СЭ".
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Риу Аве" Клейтону - сообщалось, что сумма сделки может составить 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне бразилец провел за португальский клуб во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 18 забитых голов и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 5 миллионов евро.
Напомним, что в 1 туре чемпионата России петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над "Ростовом" со счетом 2:1. Во втором туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с казанским "Рубином".
Бразилец Клейтон в ближайшее время может присоединиться к "Зениту"
Бразильский нападающий Клейтон может продолжить карьеру в "Зените".
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