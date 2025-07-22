"Всё в порядке. Это первый матч чемпионата. Мы играли против чемпиона. Я думаю, мы сыграли хорошо. Но мы получили голы, которые случаются в футболе. Вы можете видеть, что мы становимся всё лучше и лучше. У нас была короткая подготовка, но мы играем хорошо в последнее время", - цитирует Тичича "Матч ТВ".
В 1 туре Российской Премьер-Лиги "Пари НН" играл с "Краснодаром" в Казани - встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Мурада Мусаева. Забитыми мячами в той встрече отметились: Диего Коста, Виктор Александров (автогол) и Эдуард Сперцян.
Этим летом "Пари НН" объявил о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера - ранее специалист работал в кипрском "Арисе". В прошлом сезоне нижегородцами руководил белорусский тренер Виктор Гончаренко - команда по итогам сезона заняла 13 место в турнирной таблице РПЛ и попала в переходные матчи, где уступила "Сочи" с общим счетом 3:4. "Пари НН" сохранил место в лиге из-за банкротства "Химок".
Футболист "Пари НН" Тичич: мы становимся лучше, играем хорошо
Полузащитник "Пари НН" Вешнер Тичич высказался об игре команды в 1 туре РПЛ с "Краснодаром" (0:3).
Фото: ФК "Пари НН"