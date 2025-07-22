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Защитник махачкалинского "Динамо" Пальцев может перейти в "Спартак"

Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев может продолжить карьеру в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По информации источника, "Спартак" ведет активные переговоры с махачкалинским "Динамо" по переходу защитника Валентина Пальцева - сумма сделки может составить 4-5 миллионов евро. Деян Станкович очень хочет видеть защитника в команде.

В прошлом сезоне Валентин Пальцев провел за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах 34 матча и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро. Контракт игрока с махачкалинским клубом рассчитан до июня 2026 года. Ранее защитник выступал за КАМАЗ.

В сентябре 2024 года Валентин Пальцев дебютировал в составе сборной России - защитник провел за национальную команду 2 матча.

Источник: "Чемпионат".

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