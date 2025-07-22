По информации источника, "Спартак" ведет активные переговоры с махачкалинским "Динамо" по переходу защитника Валентина Пальцева - сумма сделки может составить 4-5 миллионов евро. Деян Станкович очень хочет видеть защитника в команде.
В прошлом сезоне Валентин Пальцев провел за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах 34 матча и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро. Контракт игрока с махачкалинским клубом рассчитан до июня 2026 года. Ранее защитник выступал за КАМАЗ.
В сентябре 2024 года Валентин Пальцев дебютировал в составе сборной России - защитник провел за национальную команду 2 матча.
Источник: "Чемпионат".
Защитник махачкалинского "Динамо" Пальцев может перейти в "Спартак"
Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев может продолжить карьеру в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала