Журналист Карпов: Файзуллаев согласовал контракт с "Башакшехиром" по схеме 3+1

Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев близок к завершению трансфера в турецкий «Башакшехир».
Фото: ФК ЦСКА
По информации журналиста Карпова Аббос Файзуллаев согласовал контракт с «Башакшехиром» по схеме «3+1» — соглашение рассчитано на три года с опцией продления ещё на сезон.

Игрок уже прошел медосмотр в Стамбуле и теперь ожидает финального этапа оформления перехода из московского ЦСКА.

Летом 2023 года Файзуллаев стал игроком ЦСКА, перейдя из «Пахтакора» за 500 тысяч евро. В минувшем сезоне он провёл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Его контракт с ЦСКА был рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 21-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро.

В 2023 году Файзуллаев был признан футболистом года в Узбекистане, а в 2024 году — лучшим молодым футболистом года в Азии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится