По информации журналиста Карпова Аббос Файзуллаев согласовал контракт с «Башакшехиром» по схеме «3+1» — соглашение рассчитано на три года с опцией продления ещё на сезон.
Игрок уже прошел медосмотр в Стамбуле и теперь ожидает финального этапа оформления перехода из московского ЦСКА.
Летом 2023 года Файзуллаев стал игроком ЦСКА, перейдя из «Пахтакора» за 500 тысяч евро. В минувшем сезоне он провёл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Его контракт с ЦСКА был рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 21-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро.
В 2023 году Файзуллаев был признан футболистом года в Узбекистане, а в 2024 году — лучшим молодым футболистом года в Азии.
Журналист Карпов: Файзуллаев согласовал контракт с "Башакшехиром" по схеме 3+1
Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев близок к завершению трансфера в турецкий «Башакшехир».
Фото: ФК ЦСКА