Источник: "Зенит" предложил $2,3 млн за полузащитника сборной США

Петербургский « Зенит » сделал официальное предложение по трансферу американского полузащитника Матко Мильевича

Фото: IMAGO

По информации журналиста Сезар Луис Мерло петербуржцы готовы заплатить $2,3 млн за 50% прав на 23-летнего игрока, выступающего за аргентинский клуб «Уракан». В текущем сезоне он провел 27 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 голевых передач. Контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 4 миллионов евро по версии Transfermarkt.



Оставшаяся половина прав на футболиста принадлежит самому Мильевичу, который имеет американское и аргентинское гражданство. Он выступал за юношеские сборные Аргентины, а в 2023 году дебютировал за национальную команду США.

