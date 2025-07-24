"Готовиться к "ромбу" Николича было легче". Слишкович - о ЦСКА при Челестини

"Сейчас тяжелее. Потому что у нынешнего ЦСКА активные фланги, которые стремятся смещаться в центр. Есть Шуманский, который двигается как хочет. И в целом команда очень активная. Готовиться к "ромбу" Николича было легче", - цитирует Слишковича "Чемпионат".
В минувшем сезоне главным тренером ЦСКА был сербский специалист Марко Николич. В Весенней части сезона команда играла по схеме 4-4-2 с "ромбом" в полузащите. Летом Николича сменил швейцарец Фабио Челестини, ранее работавший в "Базеле". В матче 1-го тура РПЛ с "Оренубргом" (0:0) армейцы располагались по схеме 4-2-3-1.