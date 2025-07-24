"На "Динамо" и Карпина будет давление в каждом туре. Не стоит забывать, что у них не было Тюкавина, Майсторовича, Чавеса, Карраскаля. Требования Карпина отличаются от Лички и какое-то время понадобится команде освоиться с новым тренером. "Динамо" остаётся одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ", - сказал Писарев в интервью Metaraitings.
В первом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на своём поле сыграло вничью с калининградской "Балтикой". Гости открыли счёт в матче благодаря голу нападающего Брайана Хиля. Динамовцы отыгрались в начале второго тайма. Дебютный мяч в футболке бело-голубых забил защитник Хуан Касерес.
Это был первый официальный матч Валерия Карпина на посту главного тренера московского "Динамо". Специалист совмещает эту должность с работой в сборной России.
Во втором туре чемпионата России Валерию Карпину предстоит встретиться со своей бывшей командой - "Ростовом". Встреча пройдёт в Москве в субботу, 26 июля.
Писарев считает "Динамо" одним из главных фаворитов РПЛ, несмотря на ничью с "Балтикой"
Тренер сборной России Николай Писарев порассуждал о шансах московского "Динамо" на титул чемпиона России.
Фото: ФК "Динамо" Москва