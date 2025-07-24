«Это было в позапрошлом году. Я сделал определенное предложение, но они (сторона игрока и футболист) решили сделать по-своему. Сергей недавно подписал контракт с «Локомотивом». И в тот момент он решил не уходить, а адаптироваться в «Локомотиве», — заявил Селюк «СЭ».
Ранее сообщалось, что ЦСКА активировал опцию выкупа Сергея Пиняева у «Локомотива», которая составляет 900 миллионов рублей. Однако Пиняев все равно отказался от перехода в ЦСКА.
В сезоне-2024/2025 Сергей Пиняев вышел на поле в 38 встречах и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Селюк объяснил, почему Пиняев не перешел в "Жирону"
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева в «Жирону».
Фото: ФК "Локомотив"