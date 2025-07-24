«У меня нет информации об интересе других клубов к Мантуану», — цитирует Фрейтаса «Спорт день за днём».
Ранее в СМИ были новости, что «Марсель» заинтересован в трансфере игрока «Зенита» Густаво Мантуане.
Густаво Мантуан играет за «Зенит» с лета 2023 года. За это время он провёл 105 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего игрока составляет 3,5 миллиона евро.
Представитель Густаво Мантуана прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в "Марсель"
Агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, заявил, что не располагает информацией об интересе со стороны французского «Марселя».
Фото: ФК "Зенит"