"Хорошо, что без драки". Игдисамов - о стычке в матче "Оренбург" - ЦСКА

Много грязных слов было сказано, поэтому не самая приятная ситуация, но хорошо, что без драки все закончилось", - сказал Игдисамов в эфире "Матч ТВ".
Московский ЦСКА встречался на выезде с "Оренбургом" в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч проходил сегодня, 1 ноября, на оренбургском стадионе "Газовик" и завершился нулевой ничьей.
В концовке игры произошла потасовка между футболистами обеих команд. В результате этого инцидента предупреждения получили вратарь оренюуржцев Богдан Овсянников и нападающий Хорди Томпсон. Среди "армейцев" предупреждения от арбитра получили полузащитник Иван Олейников и нападающий Имран Фиров.