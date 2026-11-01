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"Хорошо, что без драки". Игдисамов - о стычке в матче "Оренбург" - ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал потасовку в концовке игры с "Оренбургом" в 13-м туре РПЛ (0:0).
Фото: ПФК ЦСКА
"Обычные футбольные эмоции. Неправильно, когда тренеры выбегают на поле и начинают толкать, пихать игроков. Ребята на поле сами разберутся.

Много грязных слов было сказано, поэтому не самая приятная ситуация, но хорошо, что без драки все закончилось", - сказал Игдисамов в эфире "Матч ТВ".

Московский ЦСКА встречался на выезде с "Оренбургом" в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч проходил сегодня, 1 ноября, на оренбургском стадионе "Газовик" и завершился нулевой ничьей.

В концовке игры произошла потасовка между футболистами обеих команд. В результате этого инцидента предупреждения получили вратарь оренюуржцев Богдан Овсянников и нападающий Хорди Томпсон. Среди "армейцев" предупреждения от арбитра получили полузащитник Иван Олейников и нападающий Имран Фиров.

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