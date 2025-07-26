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Бубнов заявил, что откажется от анализа матчей РПЛ, если Пальцев перейдет из "Динамо" Мх в "Спартак"

Эксперт Александр Бубнов высказался о возможном переходе защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева в московский «Спартак».
Фото: ФК "Динамо" Мх
«Если так станет, то я из «Коммент.Шоу» уйду, я сразу не появлюсь и больше вообще не буду анализировать ничего. Буду европейский футбол только смотреть», - сказал Бубнов в видео на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Ранее в СМИ появилась информация, что Пальцев в летнее трансферное окно может перейти в московский «Спартак» за 3-5 млн евро.

Контракт 24-летнего защитника с махачкалинским «Динамо» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость игрока, согласно версии Transfermarkt, составляет 2,4 млн евро.

В минувшем сезоне Пальцев принял участие в 34 матчах во всех турнирах за клуб из Махачкалы, отметившись одной результативной передачей.

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