«Первое впечатление об Андрее Талалаеве? Новые требования для меня, с которыми в 30 лет я могу где-то даже прибавить как футболист. Его характеризуют характер, дисциплина и жёсткие требования», - цитирует Бевеева «Чемпионат».
Бевеев перешел в клуб из Калининграда этим летом, подписав контракт до лета 2027 года. Ранее 29-летний защитник выступал за «Урал» из Екатеринбурга.
Напомним, что в первом туре РПЛ «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» в гостях - 1:1. Во втором туре подопечные Талалаева встретятся со «Спартаком» в Москве. Игра пройдет сегодня, 26 июля. Начало - в 15:00 (по мск).
Бевеев - о Талалаеве: его характеризуют характер, дисциплина и жёсткие требования
Защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о главном тренере команды Андрее Талалаеве.
Фото: ФК "Балтика"