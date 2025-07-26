«По игре мы владели инициативой и создавали очень много моментов, особенно во втором тайме. Мяч не шел в ворота, хотелось дожать, конечно. Слава богу, что получилось забить в таком неочевидном моменте. Считаю, заслуженно победили и взяли три очка», - цитирует Печенина «Матч ТВ».
Игра между «Крыльями Советов» и «Пари НН» прошла в Самаре вчера, 25 июля. Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Голами отметились Вадим Раков и Фернандо Костанца.
В следующем туре самарцы сыграют с «Ростовом» в гостях. Матч состоится 2-го августа. Начало - в 18:00 (по мск).
Защитник "Крыльев Советов" Печенин: заслуженно победили "Пари НН"
Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин высказался после матча второго тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).
Фото: ФК "Крылья Советов"