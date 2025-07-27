«ЦСКА для меня явный фаворит в матче против «Ахмата». Да, оступились в Оренбурге, но при этом выиграли Суперкубок. Это будет первая домашняя игра в РПЛ для Челестини, который только недавно пришел в команду, поэтому настрой у ЦСКА будет запредельным. У «Ахмата» много новых игроков, Сторожуку еще нужно время, чтобы слепить из них команду, а у ЦСКА новичков особо нет, костяк сохранен. Поэтому предпочтение отдам ЦСКА», — заявил Ловчев «Матч ТВ».
Матч ЦСКА против «Ахмата» пройдет сегодня, 27 июля, на домашнем стадионе «армейцев» «ВЭБ Арене» в 15:00 по московскому времени в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги.
В текущем сезоне ЦСКА уже успел провести два матча: сначала они добыли победу в матче за Суперкубок России против «Краснодара» (1:0), но в первом туре Российской Премьер-Лиге «армейцы» не смогли победить «Оренбург» (0:0).
Ловчев: ЦСКА — явный фаворит в матче против "Ахмата"
Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев выразил уверенность, что ЦСКА будет явным фаворитом во встрече с «Ахматом» во втором туре РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА