— Переход в РПЛ был правильным решением?
— Однозначно, да. Ни секунды не пожалел о приезде в Россию, РПЛ — сильнейшая лига. Я играю в более конкурентном чемпионате, развиваюсь, у меня качественные партнеры, отличные условия. Конечно, в Словении я был счастлив, очень благодарен «Коперу» за все. Но я сделал шаг вперед и абсолютно не жалею об этом, – приводит слова Тичича "РБ Спорт".
Тичич присоединился к нижегородской команде летом 2024 года. До этого он играл в словенском "Копере". Контракт 24-летнего футболиста с "Пари НН" действует до конца июня 2027 года. В составе российского клуба полузащитник принял участие в 28 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.
По итогам двух первых туров РПЛ "Пари НН" занимает 15 место в турнирной таблице. В первом туре Нижегородцы уступили "Краснодару" со счетом 0:3. Второй тур, в котором "Пари НН" встретился с самарскими "Крыльями Советов", завершился с результатом 0:2. Таким образом, команда Алексея Шпилевского не набрала ни одного очка.
Легионер "Пари НН" Тичич: ни секунды не пожалел о приезде в Россию
Словенский полузащитник Лука Вешнер Тичич, выступающий за "Пари НН", заявил, что его переход в Российскую Премьер-Лигу был правильным решением.
Фото: ФК "Пари НН"