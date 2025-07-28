— Как смотрите на приход в команду Бахи Зайнутдинова?
— Великолепно. Хороший футболист и парень. Он 100% нам поможет, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
"Динамо" объявило о трансфере Бахтиера Зайнутдинова в понедельник, 28 июля. Контракт 27?летнего игрока с клубам рассчитан до лета 2029 года. Ему присвоен 19-й номер. Ранее Зайнутдинов выступал за казахстанскую "Астану" и был признан лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана. С 2023 года футболист играл в турецком "Бешикташе". В сезоне 2024/25 он принял участие в 12 матчах, в которых сделал одну результативную передачу. Часть сезона игрок пропустил из?за травмы.
Во втором туре сезона 2025/26 РПЛ "Динамо" сыграло с "Ростовом", одержав победу со счетом 1:0. Московская команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице, заработав 4 очка. В следующем туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Краснодаром". Встреча состоится в субботу, 2 августа. В прошедшее межсезонье стало известно, что московскую команду возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Полузащитник "Динамо" Глебов – о переходе Зайнутдинова: он 100% нам поможет
Полузащитник "Динамо" Данил Глебов оценил переход Бахтиера Зайнутдинова в московский клуб, заявив, что игрок поможет команде.
Фото: ФК "Динамо"