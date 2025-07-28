27-летний Аззи стал первым новичком бело-голубых в летнее трансферное окно. Как сообщила пресс-служба клуба, ему будет присвоен 3-й номер. Контракт игрока с командой рассчитан до конца июня 2028 года. Сумма трансфера составила 200 000 евро. лжирский центральный нападающий является старшим братом Мохаммеда Аззи, который играет в составе махачкалинского "Динамо" с начала 2025 года. Ранее Имадеддин выступал за команды из Алжира и Кувейта. В сезоне-2024/25 он стал обладателем Кубка Алжира в составе клуба "УСМ Алжир", за который выступал на правах аренды. В прошлом сезоне он провел за команду 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
После двух туров РПЛ махачкалинское "Динамо" располагается на 12-й строчке турнирной таблицы. Бело-голубые сыграли вничью с "Оренбургом" (1:1). Встреча со "Спартаком" завершилась поражением команды со счетом 1:0. Следующий матч команда из Махачкалы проведет в воскресенье, 3 августа с грозненский "Ахматом".
Алжирский защитник Аззи перешел в махачкалинское "Динамо"
Махачкалинское "Динамо" объявило о переходе алжирского центрального защитника Имадеддина Аззи.
Фото: ФК "Динамо Махачкала"