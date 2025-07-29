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ЦСКА уже рассматривает португальского защитника на место Роши - "СЭ"

ЦСКА вновь заинтересовался игроком португальского "Фамаликана" Ричелли на фоне ухода защитника армейцев Виллиана Роше в "Аль-Джазиру".
Фото: "Getty Images Sport"
По информации "Спорт-Экспресс", интерес к трансферу игрока "Фамаликаны" связан с тем, что армейский клуб собирается покинуть Виллиан Роша. Ранее сообщалось о том, что бразилец предупредил ЦСКА о желании активировать опцию выкупа в своем контракте для перехода в "Аль-Джазиру".

На данный момент права аренды на Ричелли принадлежат китайскому "Циндао Вест Коаст". Согласно информации на портале Transfermarkt, трансферная стоимость 26-летнего защитника составляет 2 миллиона евро.

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