По информации "Спорт-Экспресс", интерес к трансферу игрока "Фамаликаны" связан с тем, что армейский клуб собирается покинуть Виллиан Роша. Ранее сообщалось о том, что бразилец предупредил ЦСКА о желании активировать опцию выкупа в своем контракте для перехода в "Аль-Джазиру".
На данный момент права аренды на Ричелли принадлежат китайскому "Циндао Вест Коаст". Согласно информации на портале Transfermarkt, трансферная стоимость 26-летнего защитника составляет 2 миллиона евро.
ЦСКА уже рассматривает португальского защитника на место Роши - "СЭ"
ЦСКА вновь заинтересовался игроком португальского "Фамаликана" Ричелли на фоне ухода защитника армейцев Виллиана Роше в "Аль-Джазиру".
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