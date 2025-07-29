"Они никогда не были чемпионами в РПЛ, поэтому не верю в них. У меня тоже был хороший состав: Шунин, Семшов, Колодин, Самедов, Воронин, Кураньи, молодые Смолов и Кокорин уже были на подходе. Тогда мой состав был сильнее нынешнего, но мы не взяли чемпионство, и этот не возьмёт", – приводит слова Божовича "Metaratings".
Главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавил "Динамо" в прошедшее межсезонье. Контракт клуба со специалистом действует до лета 2028 года. До этого должность занимал чешский тренер Марцел Личка. Миодраг Божович возглавлял московское "Динамо" с 2010 по 2011 год.
После двух первых туров сезона-2025/26 РПЛ бело-голубые занимают седьмую строчку турнирной таблицы, набрав четыре очка. Московская команда сыграла вничью с "Балтикой" (1:1) и обыграла "Ростов" (1:0).
Божович: это "Динамо" не станет чемпионом
Бывший главный тренер московского "Динамо" Миодраг Божович заявил, что не верит в чемпионство команды в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "РИА Новости"