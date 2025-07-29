"Если бы Сперцяном правда интересовались из Европы, он бы давно уехал из "Краснодара". Сколько лет он уже играет на высоком уровне? Не верю, что за всё это время у него не было достойного предложения из Европы. И если бы к Сперцяну был реальный интерес, он бы давно играл за границей. Похоже, что на самом деле никто всерьёз им не интересуется", — приводит слова Канчельскиса "Metaratings".
Ранее сообщалось, что капитан "Краснодара" Сперцян может перейти в английский "Саутгемптон". Известно, что сумма сделки составит 12,5 миллионов евро.В сезоне-2024/25 в составе "Краснодара" 25-летний полузащитник стал чемпионом России. Сперцян принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.
Канчельскис: если бы Сперцяном правда интересовались в Европе, он бы давно уехал
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что не верит в переход полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в английский "Саутгемптон".
Фото: ФК "Краснодар"