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Одоевский - о пропущенном мяче в матче со "Спартаком": искренне жаль

Вратарь "Ростова" Даниил Одоевский взял на себя ответственность за первый пропущенный мяч против "Спартака" (0:2) в матче Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
"Искренне жаль за пропущенный гол. Первый домашний матч, много болельщиков. К сожалению, я подвёл команду в этом эпизоде. Будем работать дальше и исправляться", - сказал Одоевский в интервью "Матч ТВ".

Первый гол в составе московского "Спартака" забил Даниил Хлусевич. Даниил Одоевский неудачно отбил удар, и мяч залетел в ворота. Второй гол за красно-белых забил Солари с пенальти.

Для Даниила Одоевского это первая игра в составе "Ростова" в этом сезоне. В первых двух матчах чемпионата России играл Рустам Ятимов. В новом сезоне пока жёлто-синие проиграли три игры во всех турнирах.

Следующий матч у "Ростова" будет дома против "Крыльев Советов" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 2 августа.

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