Одоевский - о пропущенном мяче в матче со "Спартаком": искренне жаль

"Искренне жаль за пропущенный гол. Первый домашний матч, много болельщиков. К сожалению, я подвёл команду в этом эпизоде. Будем работать дальше и исправляться", - сказал Одоевский в интервью "Матч ТВ".
Первый гол в составе московского "Спартака" забил Даниил Хлусевич. Даниил Одоевский неудачно отбил удар, и мяч залетел в ворота. Второй гол за красно-белых забил Солари с пенальти.
Для Даниила Одоевского это первая игра в составе "Ростова" в этом сезоне. В первых двух матчах чемпионата России играл Рустам Ятимов. В новом сезоне пока жёлто-синие проиграли три игры во всех турнирах.
Следующий матч у "Ростова" будет дома против "Крыльев Советов" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 2 августа.