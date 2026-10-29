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Канчельскис: "Спартак" будет бороться за 3-4 место. Все!

Бывший игрок "МЮ" Андрей Канчельскис высказался о перспективах "Спартака" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Андрей Канчельскис считает, что красно-белые не готовы бороться за золотые медали чемпионата.

"Я уже много раз говорил, что "Спартак" будет бороться за 3–4 место. Все! Жалко только болельщиков.
Понимаю, что они переживают. У меня у самого много друзей и знакомых, которые болеют за "Спартак". Но, ребят, "Спартак" пока ещё не готов бороться за первое место", - сказал Канчельскис "Матч ТВ".

На данный момент московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 12 матчах. Красно-белые отстают от первой строчки на 4 балла.

В текущем розыгрыше чемпионата команда Хуана Карлоса Карседо одержала 7 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

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