"Естественно, что "Краснодар" лихорадит. Игроки ещё находятся в прошлом сезоне. Они должны чётко и ясно понимать, что с чемпионом всегда играют с удвоенной энергией. Думаю, Мусаев всё наладит. Но главное, чтобы мозги работали у футболистов в том плане, что чемпионство было вчера, а сегодня уже новый сезон", - сказал Сёмин в интервью "Чемпионату".
Во вторник "Краснодар" проиграл дома "Крыльям Советов" в 1-ом туре группового этапа Кубка России. У быков отличился Даниил Козлов, а в составе гостей голы забили Джимми Марин и Амар Рахманович.
После первых двух туров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" занимает девятую строчку в турнирной таблице с тремя очками. В первом туре команда Мусаева на выезде разгромила "Пари НН" (0:3), а во втором дома уступила "Локомотиву (1:2). Следующий матч "Краснодар" также проведёт дома против московского "Динамо". Игра пройдёт в субботу, 2 августа.
Семин - о неудачном старте "Краснодара: игроки ещё находятся в прошлом сезоне
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Сёмин объяснил причины неудачного старта "Краснодара".
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