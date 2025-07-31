"Конечно же я хочу выступать за Словению. Для того, чтобы я получил вызов в сборную, я должен играть хорошо. Я не разговаривал с главным тренером национальной команды, но уверен, что он следит за всеми словенскими игроками, которые выступают в РПЛ", - цитирует Крамарича "РБ Спорт".
Мартин Крамарич выступает за "Сочи" с июля 2023 года - в прошлом сезоне футболист провел за южан во всех турнирах 35 встреч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 7 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 900 тысяч евро. Полузащитник не провел ни одной встречи за национальную команду Словении.
На данный момент команда Роберта Морено занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России - южане набрали 0 очков в стартовых 2 турах.
Крамарич: главный тренер сборной Словении следит за словенцами в РПЛ
Полузащитник "Сочи" Мартин Крамарич рассказал о мечте сыграть за сборную Словении.
Фото: ФК "Сочи"