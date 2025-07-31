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Крамарич: главный тренер сборной Словении следит за словенцами в РПЛ

Полузащитник "Сочи" Мартин Крамарич рассказал о мечте сыграть за сборную Словении.
Фото: ФК "Сочи"
"Конечно же я хочу выступать за Словению. Для того, чтобы я получил вызов в сборную, я должен играть хорошо. Я не разговаривал с главным тренером национальной команды, но уверен, что он следит за всеми словенскими игроками, которые выступают в РПЛ", - цитирует Крамарича "РБ Спорт".

Мартин Крамарич выступает за "Сочи" с июля 2023 года - в прошлом сезоне футболист провел за южан во всех турнирах 35 встреч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 7 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 900 тысяч евро. Полузащитник не провел ни одной встречи за национальную команду Словении.

На данный момент команда Роберта Морено занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России - южане набрали 0 очков в стартовых 2 турах.

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