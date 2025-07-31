"Большой разницы между ЦСКА и "Локомотивом" нет. Кроме финансовой. Отсюда и решение Пиняева ничего не менять. "Локомотив" отлично к нему относился, многое сделал для его развития — там Сергей прогрессирует. В этом клубе он и остаётся, готов прогрессировать дальше. В том числе и для своей цели — поиграть за границей", – приводит слова Осинькина "Чемпионат".
Ранее стало известно, что ЦСКА активировал пункт выкупа полузащитника, но не смогли договориться с ним о переходе. Пиняев пополнил состав "Локомотива" зимой 2023 года. До этого он играл в "Крыльях Советов" под руководством Игоря Осинькина. В сезоне-2024/25 20-летний футболист провел за железнодорожников 38 матчей, в которых забил одиннадцать голов и отдал восемь результативных передач.
Осинькин прокомментировал несостоявшийся переход Пиняева из "Локомотива" в ЦСКА
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"