Романцев: попадающие в состав по лимиту, часто по уровню этого не заслуживают

- Эта тема, на мой взгляд, важнее для агентов. Это их бизнес, благополучие. У руководителей клубов позиция зависит от благосостояния их команд.
Нынешний подход к ограничению селекции через лимит, по мнению Романцева, приводит к негативным последствиям:
- На мой взгляд те, кто поддерживает идею ужесточения лимита, хотят искусственно помочь российским игрокам в состав. Хотя по своему уровню они этого часто не заслуживают.
Диаметрально-протиположный подход, с ослаблением лимита Романцеву же также не кажется выходом:
- У кого есть большие деньги, наоборот считают более выгодным брать иностранцев, чтобы решать большие задачи. И не ждать роста молодых талантов.
Решением же проблемы Романцев считает скорее не вопросы лимита, а усиление и систематизацию популяризации футбола среди детей.
- Откуда нашим талантам браться? Прав Лоськов, утверждающий что в Москве куча футбольных площадок, но они пустуют. А ведь ранее был, например, турнир «кожанный мяч». Где собирались ребятишки со всей страны.
Именно оттуда вышло много футболистов, что потом играли за сборную. Любовь к футболу начинается с детства. Но потихоньку она угасает. Отсюда и бедность на таланты, что пытаются закрывать легионерами – высказался Романцев в интервью Спорт-Экспрессу.
Олег Романцев возглавлял московский «Спартак» в период с 1989 по 2002 год. За это время красно-белые становились чемпионами страны 9 раз. После увольнения Романцева с поста главного тренера «Спартака», команда лишь 1 раз побеждала в Чемпионате России