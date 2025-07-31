Романцев: попадающие в состав по лимиту, часто по уровню этого не заслуживают

Олег Романцев высказался по вопросу лимита в РПЛ

Олег Романцев. Фото: ФК "Спартак"

- На мой взгляд те, кто поддерживает идею ужесточения лимита, хотят искусственно помочь российским игрокам в состав. Хотя по своему уровню они этого часто не заслуживают.

