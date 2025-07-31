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Романцев: попадающие в состав по лимиту, часто по уровню этого не заслуживают

Олег Романцев высказался по вопросу лимита в РПЛ
Олег Романцев. Фото: ФК "Спартак"
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев порассуждал о вопросе лимита на легионеров. По его мнению, в первую очередь этот вопрос важен для агентской деятельности:

- Эта тема, на мой взгляд, важнее для агентов. Это их бизнес, благополучие. У руководителей клубов позиция зависит от благосостояния их команд.

Нынешний подход к ограничению селекции через лимит, по мнению Романцева, приводит к негативным последствиям:

- На мой взгляд те, кто поддерживает идею ужесточения лимита, хотят искусственно помочь российским игрокам в состав. Хотя по своему уровню они этого часто не заслуживают.


Диаметрально-протиположный подход, с ослаблением лимита Романцеву же также не кажется выходом:

- У кого есть большие деньги, наоборот считают более выгодным брать иностранцев, чтобы решать большие задачи. И не ждать роста молодых талантов.

Решением же проблемы Романцев считает скорее не вопросы лимита, а усиление и систематизацию популяризации футбола среди детей.

- Откуда нашим талантам браться? Прав Лоськов, утверждающий что в Москве куча футбольных площадок, но они пустуют. А ведь ранее был, например, турнир «кожанный мяч». Где собирались ребятишки со всей страны.

Именно оттуда вышло много футболистов, что потом играли за сборную. Любовь к футболу начинается с детства. Но потихоньку она угасает. Отсюда и бедность на таланты, что пытаются закрывать легионерами – высказался Романцев в интервью Спорт-Экспрессу.

Олег Романцев возглавлял московский «Спартак» в период с 1989 по 2002 год. За это время красно-белые становились чемпионами страны 9 раз. После увольнения Романцева с поста главного тренера «Спартака», команда лишь 1 раз побеждала в Чемпионате России

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