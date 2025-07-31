"Пообщался с родителями. Приняли решение идти в "Динамо", - передает слова Сергеева "РБ Спорт".
Напомним, московское "Динамо" официально объявило о трансфере нападающего "Крыльев Советов" 4 июля. Стороны подписали контракт по схеме "3+1". Также этим летом футболистом сборной России интересовался столичный "Спартак".
Сергеев сыграл в трех матчах за бело-голубых в РПЛ и Кубка России, в которых отметился тремя забитыми голами.
Сергеев рассказал, почему выбрал "Динамо", а не "Спартак"
Фото: ФК "Динамо"