"Уедет ли Жемалетдинов в Турцию? С большой долей вероятности. Было предложение от "Фатих Карагюмрюк". Но не устроили условия. Сейчас ведем переговоры с другими", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Рифат Жемалетдинов выступал за ЦСКА - полузащитник вышел на поле в 29 встречах и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 голевые передачи. По окончании сезона футболист покинул клуб на правах свободного агента.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро. Ранее полузащитник выступал за московский "Локомотив", а также вызывался в сборную России.
"С большой долей вероятности". Агент Жемалетдинова - о будущем полузащитника
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА