Силкин назвал фаворита в матче "Краснодар" - "Динамо"

"Это будет интересный матч. Думаю, что это будет равная игра, но шансов на победу у "Динамо" побольше. Сергеев впереди смотрится очень солидно, он доставит проблем обороне "Краснодара", - сказал Силкин в интервью "РБ Спорт".
Иван Сергеев присоединился летом к московскому "Динамо". За первые три игры форвард забил три мяча. Он отличился в матче 2-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0) и отметился дублем в кубковой встрече против "Сочи" (3:2).
В прошедшем сезоне Иван Сергеев выступал за "Крылья Советов". За самарский клуб он провёл 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две голевые передачи.
После двух туров "Динамо" находится на седьмом месте в турнирной таблице, набрав четыре очка. В первом туре бело-голубые сыграли вничью с "Балтикой (1:1), а во втором победили "Ростов". В первом туре группового этапа Кубка России команда Карпина обыграла "Сочи" (3:2). Выездной матч против "Краснодара" "Динамо" проведёт в субботу, 2 августа.
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Фото: ФК "Динамо" Москва