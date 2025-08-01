"Это большой игрок для чемпионата России, думаю, потенциально он может стать звездой. Но вопрос адаптации будет играть существенную роль. В Турции он сильно выделялся на поле. Посмотрим, как он проявит себя в "Спартаке". Но это 100 процентов солидный трансфер", - сказал Сафонов в интервью "РБ Спорт".
В четверг "Спартак" официально объявил о переходе Жедсона из турецкого "Бешикташа". Соглашение с португальским футболистом рассчитано на четыре года. Сумма сделки составила 20,7 млн евро. Жедсон выступал за турецкий "Бешикташ" с 2022 года. В его активе 131 матч, 18 забитых мячей и 16 голевых передач.
Следующий матч "Спартак" проведёт на выезде против "Акрона" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет в воскресенье, 3 августа. После двух туров красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице, набрав три очка. В первом туре "Спартак" обыграл махачкалинское "Динамо" (1:0), а во втором проиграл калининградской "Балтике" (0:3).
Агент Сафонов - о трансфере Жедсона в "Спартак": потенциально он может стать звездой
Агент Алексей Сафонов оценил трансфер Жедсона Фернандеша в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак" Москва