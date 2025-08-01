"В первую очередь надо вылечиться и набрать форму. Все мысли только об этом. Стараюсь, чтобы они были позитивными. Дальше буду решать вопросы по мере поступления. Хочется играть в футбол, готов еще больше работать ради этого. Надеюсь, в этом сезоне станем чемпионами, должны вернуть титул", - цитирует Караваева Sport24.
По итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом страны. Напомним, что до этого петербуржцы были бессменными чемпионами Российской Премьер-Лиги на протяжении шести лет кряду.
После 2 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в свой актив 4 балла. В 3 туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с ЦСКА - встреча состоится в воскресенье, 3 августа.
Караваев: "Зенит" должен вернуть титул в этом сезоне
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о своих целях на сезон.
Фото: ФК "Зенит"