Лусиано - о своих кондициях перед матчем с ЦСКА: готов быть полезным команде

- Всё в порядке. Да, действительно было несколько матчей подряд, не так много времени между ними прошло, но при этом достаточно времени для восстановления. Чувствую себя отлично, готов быть полезным команде, — цитирует Лусиано официальный сайт "Зенита".
Напомним, 30 июля в матче первого тура группового этапа Кубка России с "Ахматом" (2:1) Лусиано Гонду отличился забитым голом.
Матч третьего тура РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА состоится 3 августа в 18:00 по московскому времени на стадионе "Газпром Арена". Последняя встреча между этими командами завершилась победой "армейцев" со счетом 2:0 в ответном поединке финала Пути РПЛ Кубка России.
После двух туров "Зенит" и ЦСКА набрали по 4 очка и располагаются на третьем и восьмом месте, соответственно.