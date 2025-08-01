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ЦСКА и "Эстудиантес" согласовывают детали по трансферу нападающего — источник

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в аргентинском «Эстудиантесе».
Фото: ФК ЦСКА
Аргентинский клуб «Эстудиантес» активно ведёт переговоры с московским ЦСКА о приобретении нападающего Адольфо Гайча, сообщает журналист Герман Гарсия Грова. По данным источника, стороны близки к соглашению, остаётся уладить финальные нюансы сделки.

26-летний форвард должен подписать контракт сроком на два с половиной года.

Напомним, что Гайч был приобретен летом 2020 года за 8,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за турецкий «Антальяспор», где сыграл 38 матчей и забил 9 голов. Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2026 года. Текущая трансферная стоимость Гайча оценивается в 1,4 миллиона евро. Всего за ЦСКА аргентинец провел 39 матчей, в которых забил 3 гола.

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