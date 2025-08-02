"Есть интерес от "Локомотива", но также Самуэлем интересуется "Ювентус", - приводит слова представителя агентства Sport24.
Самуэле Биринделли выступает за "Монцу" с июля 2022 года - футболист провел за клуб 91 матч и отметился 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего итальянца в 2,8 миллиона евро. Ранее защитник вызывался в национальную команду страны до 21 года.
В Италии высказались о возможном переходе Биринделли в "Локомотив"
Представитель итальянского агентства PICCIOLI& LOMBARDI прокомментировал информацию "Локомотива" к своему клиенту, защитнику "Монцы" Самуэле Биринделли.
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