"Краснодар" проиграл в чемпионате, затем в Кубке, а сейчас игра против прямого конкурента. "Динамо" тоже хорошо усиливается, тратится. Также появилась принципиальность между этими командами за последние сезоны. Думаю, небольшое преимущество за "Краснодаром" — 55 на 45", - цитирует Мостового "СЭ".
Сегодня, 2 августа, "Краснодар" примет на своем поле московское "Динамо" в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. После 2 сыгранных туров бело-голубые с 4 набранными очками располагаются на 7 строчке в турнирной таблице российского чемпионата. Южане с 3 баллами в своем активе занимают 9 место в таблице чемпионата России.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России, бело-голубые заняли пятое место в итоговой таблице.
Мостовой назвал фаворита матча "Краснодар" - "Динамо"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой назвал фаворита в матче 3 тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"