- Мне нравятся умные футболисты. А это (об эпизоде с удалением Хлусевича) — тупые футболисты. Обижайтесь потом, не обижайтесь, — сказал Ловчев в эфире "Матч ТВ".
На 45й минуте матча Даниил Хлусевич получил вторую желтую карточку за грубый фол и был удален с поля, оставив команду в меньшинстве.
Счет в матче "Акрон" - "Спартак" не открыт. На 64-й минуте полузащитник тольяттинцев Стефан Лончар не реализовал пенальти.
"Тупые футболисты". Ловчев - об удалении игрока "Спартака" в матче с "Акроном"
Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев негативно высказался об удалении полузащитника красно-белых Даниила Хлусевича в матче с "Акроном".
Фото: Global Look Press