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Радченко считает, что "Зениту" немного не хватило времени до второго гола

Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Радченко поделился впечатлениями о матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
"Во втором тайме в концовке мы увидели, что "Зенит" насел на ворота. Стали отдавать мяч на фланг, подавать в штрафную площадь... ЦСКА отбивался как мог, но в итоге необязательный пенальти после фола Кругового. Думаю, если бы ещё было добавлено 5-7 минут, "Зенит" бы забил второй", - сказал Радченко в интервью "Матч ТВ".

В воскресенье, 3 августа состоялся матч между "Зенитом" и "ЦСКА" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол забили "армейцы" на 33-й минуте. Дебютный мяч в составе ЦСКА забил Алеррандро. Во втором тайме сине-бело-голубые отыгрались. Одиннадцатиметровый реализовал Александр Соболев на 76-й минуте, вышедший на замену.

“Зенит” после трёх матчей занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.

Следующий тур петербургская команда проведёт на выезде против “Ахмата”. Матч пройдёт в субботу, 9 августа.

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