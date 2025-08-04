"Во втором тайме в концовке мы увидели, что "Зенит" насел на ворота. Стали отдавать мяч на фланг, подавать в штрафную площадь... ЦСКА отбивался как мог, но в итоге необязательный пенальти после фола Кругового. Думаю, если бы ещё было добавлено 5-7 минут, "Зенит" бы забил второй", - сказал Радченко в интервью "Матч ТВ".
В воскресенье, 3 августа состоялся матч между "Зенитом" и "ЦСКА" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.
Первый гол забили "армейцы" на 33-й минуте. Дебютный мяч в составе ЦСКА забил Алеррандро. Во втором тайме сине-бело-голубые отыгрались. Одиннадцатиметровый реализовал Александр Соболев на 76-й минуте, вышедший на замену.
“Зенит” после трёх матчей занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.
Следующий тур петербургская команда проведёт на выезде против “Ахмата”. Матч пройдёт в субботу, 9 августа.
Радченко считает, что "Зениту" немного не хватило времени до второго гола
Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Радченко поделился впечатлениями о матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"