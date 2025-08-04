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Новичок "Динамо": нам реально выиграть титул в этом сезоне

Защитник "Динамо" Рубенс рассказал о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Динамо"
"Нам нужно немного времени, чтобы сыграться, узнать друг друга ближе, полностью усвоить требования тренерского штаба и играть еще лучше. Думаю, нам реально выиграть титул в этом сезоне", - цитирует Рубенса "Матч ТВ".

Рубенс перешел в московское "Динамо" из бразильского "Атлетико Минейро" в летнее трансферное окно и заключил контракт на пять лет, сумма трансфера составила 9 миллионов евро.

После 3 сыгранных туров бело-голубые располагаются на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В 4 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с "Сочи".

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