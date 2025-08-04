Орлов: Соболев обрел уверенность. Сейчас он один из лидеров "Зенита"

- Александр обрел уверенность в себе, которой ему не хватало на первых порах в "Зените". На данный момент он один из лидеров сине-бело-голубых. Борется, выгрызает. Для нашего футбола это то, что нужно. Страсть, харизма, упорство! Все это у сегодняшнего Соболева есть!
Вчера, 3 августа, "Зенит" принимал у себя дома московский ЦСКА в рамках третьего тура чемпионата России. Игра завершилась вничью со счетом 1:1. Сине-бело-голубые уступали по ходу встречи, однако вышедший на замену во втором тайме нападающий Александр Соболев сумел реализовать пенальти и спас сине-бело-голубых от поражения.
В текущем сезоне Соболев принял участие в трех матчах и отметился голом, а также результативной передачей, проведя на поле суммарно 139 минут.
Источник: "СЭ"