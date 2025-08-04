"На сегодняшний день мы не получали никаких предложений от ЦСКА по Гонсалвесу, поэтому и об обсуждении сумм речи и быть не может. Эта информация - фейк", — цитирует Пайву Sport24.
19-летний Матеус Гонсалвес, играющий на позиции крайнего нападающего, является воспитанником "Фламенго". За главную команду вингер играет с января 2023 года. В прошлом сезоне Гонсалвес принял участие в 17 матчах, в которых забил 5 голов и отдел 1 результативную передачу. Нынешний контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до конца декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.
Во "Фламенго" отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к своему нападающему
Директор по коммуникациям "Фламенго" Родриго Пайва прокомментировал новость об интересе ЦСКА к нападающему Матеусу Гонсалвесу.
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