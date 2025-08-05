"Что могу рассказать о работе с Карпиным? За питанием футболисты стали больше следить и акцентировать на это большее внимание. И тренировки. Я думаю, вы на поле видите, что что-то меняется", - цитирует Смелова "РБ Спорт".
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в июне этого года, ранее специалист занимал аналогичную должность в "Ростове". Карпин продолжит руководить национальной командой России.
После 3 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 4 набранными очками в своем активе. В 1 туре группового этапа Кубка России команда Валерия Карпина одержала победу над "Сочи" со счетом 3:2.
"Стали акцентировать на этом внимание". Смелов рассказал, что изменилось в "Динамо" при Карпине
Полузащитник "Динамо" Егор Смелов рассказал об изменениях в команде при Валерии Карпине.
Фото: ФК "Динамо"