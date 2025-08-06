"Мы об этом говорим еще со времен Абаскаля — нужен правый защитник. Но не покупают. Наверное, у Станковича тоже терпение лопнуло, все же видят это. Денисов — неплохой защитник, но если ты хочешь выиграть чемпионство, нужна как минимум конкуренция. А у них справа — Хлусевич и Зобнин. И если он почти год просит, а ему не покупают игрока — это, конечно, беспредел. При том, что столько денег потратили на Солари, Гарсию, теперь еще 27 миллионов за Жедсона", — сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".
После трёх туров "Спартак" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 57 очков.
За последние две игры спартаковские футболисты совершили три удаления. В матче с "Балтикой" (0:3) красные карточки получили Антон Заболотный и Маркиньос, а в игре с "Акроном" (1:1) - Даниил Хлусевич.
Следующий матч московский "Спартак" проведёт на выезде против "Локомотива", который с девятью баллами лидирует в чемпионате России. Игра пройдёт в субботу, 9 августа.
Радимов назвал самую проблемную позицию в "Спартаке"
Бывший футболист "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов рассказал, какую позицию в "Спартаке" считает самой проблемной.
Фото: ФК "Спартак" Москва