"Победа "Рубина" предсказуема, это было понятно изначально, как и то, что в этом матче забьёт Даку. Я бы отметил его гол - длинная передача, приём мяча сильной ногой, практически не давая мячу опуститься. То есть такой сильный скоростной футбол, когда тебе не дают времени на принятие решения. И надо здесь и сейчас выполнить то, что ты умеешь, что ты тренировал", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".
В понедельник, 4 августа "Рубин" на своём поле принимал "Сочи" (2:1). В составе хозяев дублем отметился Мирлинд Даку. Первый гол он забил с пенальти. Гости забили свой мяч с помощью автогола защитника казанцев Алексея Грицаенко.
Ранее сообщалось, что Мирлинд Даку забил 29 гол в составе "Рубина". Сейчас он занимает шестое место в истории бомбардиров казанского клуба.
В летнее трансферное окно албанский нападающий продлил контракт с командой до июня 2029 года.
После трёх туров "Рубин" занимает четвёртое место в таблице чемпионата России, набрав семь очков.
Следующий матч казанский клуб проведёт на выезде против ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 9 августа.
Радимов - о победе "Рубина" над "Сочи": изначально было понятно, что забьёт Даку
Бывший футболист "Зенита" и ЦСКА прокомментировал победу "Рубина" над "Сочи" (2:1) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Рубин"