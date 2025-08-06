- Пусть Сергеев до конца адаптируется в "Динамо", для него без проблем забить 15 мячей за сезон. Надо еще окружение играющее, а у "Динамо" впереди как раз все нормально, - сказал Шикунов Metaratings.
30-летний Иван Сергеев выступает за бело-голубых с июля 2025 года. В четырех встречах сезона- форвард отличился тремя забитыми мячами.
На данный момент московское "Динамо" располагается на десятом месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 4 очка в трех играх.
Экс-спортивный директор "Спартака" оценил игру нападающего "Динамо"
Экс-спортивный директор московского "Спартака" Александр Шикунов считает, что нападающий "Динамо" Москва Иван Сергеев еще не полностью адаптировался в новом клубе.
Фото: "Чемпионат"