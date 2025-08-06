"Первоочередная задача, стоящая перед новым тренерским штабом и командой, — это набор очков. Сыграно всего три тура, выправить ситуацию возможно уже в ближайших матчах. А по итогам сезона команда должна находиться в верхней части таблицы", — приводит слова Закриева пресс-служба "Ахмата".
В среду, 6 августа стало известно, что Станислав Черчесов назначен на пост главного тренера "Ахмата". Специалист и клуб подписали контракт на три года. Черчесов уже возглавлял грозненскую команду с 2011 по 2013 год. Под его руководством клуб становился восьмым в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2012/13. В текущем сезоне "Ахмат" потерпел три поражения в трех турах РПЛ. На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице.
В "Ахмате" рассказали, какая задача стоит перед Черчесовым на сезон
Президент футбольного клуба "Ахмат" Якуб Закриев высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Ахмат"