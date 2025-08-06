"Этот сезон станет переходным — необходимо завершить работы на базе, выстроить команду, которая в следующие годы сможет на что-то претендовать. Но не стоит сыпать лозунгами. В футболе есть свои неписаные законы, которые все расставляют по местам. Скажу так: мы начинаем работать, а время покажет, чего добьемся", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".
"Ахмат" объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера в среду, 6 августа. Специалист и клуб подписали соглашение на три года. Черчесов уже возглавлял команду с 2011 по 2013 год. Под его руководством в сезоне-2012/13 грязнены становились восьмыми в Российской Премьер-Лиге.
Черчесов назвал задачи "Ахмата" на сезон
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал, какие задачи ставит перед командой на сезон-2025/26.
Фото: ФК "Ахмат"