«В последнее время в «Ахмате» это часто происходит. Ротация тренеров большая. Так что ничего удивительно. Такая тенденция у клуба. Сегодня поставили более статусного тренера. Это уже частное дело клуба. Что бы посоветовал Станиславу Саламовичу? А чего ему советовать? Он там работал, всех знает. Наверняка, прежде чем пойти в «Ахмат», Черчесов проанализировал ситуацию, пообщался. Могу только пожелать удачи», — заявил Ташуев «РБ Спорт».
О назначении Черчесова в грозненскую команду стало известно в среду, 6 июля. Контракт клуба с 61-летним специалистом рассчитан на три года.
Ранее аналогичную должность занимал Александр Сторожук, но накануне специалист покинул команду. В трех первых турах текущего сезона РПЛ грозненцы потерпели три поражения. В четвертом туре «Ахмат» сыграет в домашнем матче с петербургским «Зенитом».
Ташуев — о приходе Черчесова в "Ахмат": ротация тренеров там большая. Такая тенденция у клуба
Российский специалист Сергей Ташуев прокомментировал назначение Станислава Черчесова главным тренером «Ахмата».
Фото: ФК "Ахмат"