В "Акроне" высказались о возможном завершении карьеры Дзюбы

"Я буду очень сожалеть прежде всего как болельщик, даже не как тренер. А как тренер — тем более. Это банально. Хочется еще долгие годы наслаждаться его действиями и тем, какой он человек", - цитирует Тедеева "Матч ТВ".
Артем Дзюба присоединился к тольяттинскому "Акрону" осенью 2024 года на правах свободного агента - футболист провел за клуб во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 8 голевых передач. Контракт футболиста с тольяттинцами рассчитан до конца текущего сезона.
Ранее форвард был игроком петербургского "Зенита", московских "Локомотива" и "Спартака", "Томи" и ряда других российских клубов. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.
Главный тренер "Акрона" высказался о возможном завершении карьеры нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"